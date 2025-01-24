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Общество

В Казахстане произошел сбой в работе государственных сайтов

В первой половине дня казахстанцы столкнулись с проблемой доступа к государственным сайтам, а в ЦОНах и спецЦОНах временно приостановили прием, пишет Tengrinews.kz.

В пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» РК сообщили, что проблема заключалась в сбое по линии инфраструктуры серверного центра.

Чуть позже работу сайта eGov.kz, мобильного приложения eGov Mobile, порталов E-license и открытого правительства, а также сервиса «Цифровые документы» восстановили.

В Минцифры Казахстана заявили, что сбои происходят не только в стране, но и во всем мире. Так, в России жители жаловались на работу сотовых операторов, а в Великобритании и Исландии произошли сбои интернета из-за урагана Эовин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317884/
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