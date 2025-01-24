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Общество

Нацстатком изучает бюджеты домашних хозяйств и трудовую активность

Нацстатком проводит интегрированное выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы (ИОДХ). Об этом сообщает ведомство.

По его данным, исследование проводится для изучения уровня жизни населения. Собираются данные о расходах и доходах домашних хозяйств, а также информация о трудовой активности граждан.

ИОДХ проводится с целью формирования точных статистических данных, которые используются для расчета официальных показателей уровня жизни населения. Собранная информация в агрегированном и деперсонализированном виде помогает правительству, гражданскому обществу и международным партнерам разрабатывать и совершенствовать госпрограммы.

В исследовании используются научные методы выборки, обеспечивающие репрезентативность данных на уровне областей и городов Бишкека и Оша. В нем примут участие 5 тысяч 16 домохозяйств по всей стране. Участникам раз в квартал будет выплачена компенсация в размере 200 сомов. Участие – добровольное.

Нацстатком гарантирует полную конфиденциальность данных. Вся информация используется только для статистических расчетов и не раскрывается третьим лицам.

Граждане могут удостовериться в подлинности интервьюера, запросив его официальное удостоверение, подтверждающее полномочия представителя ведомства.

ИОДХ проводится ежеквартально, что позволяет оперативно отслеживать изменения уровня жизни населения и адаптировать государственные меры под новые вызовы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317876/
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