Афиша Бишкека на выходные: классика для детей, выставка-перформанс и спектакли

Театры

25 января. Опера «Евгений Онегин»

«Евгений Онегин» — лирические сцены Петра Чайковского на либретто Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

25-26 января. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из них получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

25-26 января. Комедия-гротеск «Лес»

«Лес» — это метафора, символизирующая саму жизнь с необъятным буреломом страстей, сомнений, соблазнов. Кто-то находит свою дорогу, а кто-то блуждает в вечном поиске смысла.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

26 января. Вечер одноактных балетов

Зрители увидят балеты на музыку Людовика Минкуса Одноактный балет «Кармен-сюита»/ Музыку для балета — транскрипцию великой оперы Жоржа Бизе — написал Родион Щедрин. Ш.Гуно. Хореографическая картина «Вальпургиева ночь».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

25-26 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14-31 января. Фотовыставка «Чтобы осталось — поделись»

Представлены 33 черно-белые фотоработы студентки КГУКИ имени Бюбюсары Бейшеналиевой Арууке Табылды кызы, объединяющие физическую и духовную сферы.

Музей-мастерская Суйменкула Чокморова, 10.00-17.00.

Концерты, фестивали, выступления

25 января. Выставка-перформанс «Перманентный макияж как искусство»

Персональная выставка-перформанс признанного эксперта и вдохновителя в области перманентного макияжа Ольги Яковлевой — это путешествие, которое объединяет красоту, творчество и искусство, где перманентный макияж предстает в новом свете, как художественная практика. Вы станете свидетелями того, как техническое мастерство превращается в искусство, где лицо становится холстом, а линия и штрих подчеркивают индивидуальность.

«Галерея М», 13.00-17.00.

26 января. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

25 января. Лекция по истории мирового искусства

Первая лекция цикла «Первобытное искусство, искусство Месопотамии и Древнего Египта». Вы погрузитесь в увлекательное путешествие в мир первых шедевров человечества. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Для детей

25 января. Концерт «Музыка для детей»

Вас ждет музыкальная программа в исполнении Президентского камерного оркестра «Манас», где лучшие образцы классики сочетаются с современными хитами для детей — как знакомыми мотивами из мультфильмов, так и прекрасными произведениями композиторов прошлых эпох. Концерт пройдет в интерактивном формате.

Зал ПКО «Манас», 15.00.

26 января. Опера «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

26 января. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.