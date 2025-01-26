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Общество

Афиша Бишкека на неделю: спектакли, кинопремьеры и выставки

27 января. Спектакль «РаскольникOFF»

Классическая постановка по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» с элементами современности, понятными для публики любого возраста, где размышления о вере нравственности переплетаются с головокружительным детективным сюжетом, а от философии до убийства, от комнаты Родиона Романовича Раскольникова до дома старухи-процентщицы всего 730 шагов. В ролях известные российские актеры.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

28-31 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14-31 января. Фотовыставка «Чтобы осталось — поделись»

Представлены 33 черно-белые фотоработы студентки КГУКИ имени Бюбюсары Бейшеналиевой Арууке Табылды кызы, объединяющие физическую и духовную сферы.

Музей-мастерская Суйменкула Чокморова, 10.00-17.00.

30 января. Концерт рок-группы «Наив»

Отцы-основатели русского панк-рока: Александр Иванов, Дмитрий Хакимов и Николай Богданов, а все вместе — группа «Наив», впервые выступят в Бишкеке с большим сольным концертом. Вас ждут несколько оглушительных часов настоящего панк-угара из любимых хитов, океан драйва и море отличного настроения.

«Перцы Pub», 19.00.

30 января. Кинопремьеры

«Стеклодув» (мультфильм). Юный Винсент и его отец Томас управляют лучшей стеклодувной мастерской в стране. Размеренная жизнь семьи стремительно меняется с появлением в городе влиятельного полковника и его дочери Эллиз — талантливой скрипачки. Между Винсентом и Эллиз зарождается симпатия, которая встречает сопротивление отцов, чьи взгляды на жизнь абсолютно различаются. Влюбленных ждут нелегкие испытания, но чувства и магия искусства творят волшебство.

«Догмен: Пушистая справедливость» (мультфильм). Американский анимационный супергеройский комедийный фильм, основанный на серии детских графических романов «Догмен» за авторством Дэйва Пилки.

«Астрал. Проклятие мертвых» (ужасы). В городе происходит череда загадочных смертей: на телах жертв остаются странные следы. Во время древнего обряда омовения девушка начинает подозревать, что убийца совершает загадочный ритуал, не дающий душам погибших обрести вечный покой и призывающий могущественную потустороннюю силу.

31 января. Спектакль «Дура & Дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317862/
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