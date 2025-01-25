09:56
USD 87.45
EUR 91.77
RUB 0.88
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 25 января 1977 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 25 января 1977 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −21,1 градуса.

Самым теплым — 25 января 1960-го, когда температура составила +15 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры января для столицы составляет −2,7 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был январь 1969 года со средней температурой −12 градусов.

Самым теплым — январь 2022-го со среднемесячной температурой +1,7 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 25 января в столице ясная погода. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а ночью температура опустится до −9 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317844/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 19 января 1943 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 18 января 1945 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 12 января 1945 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 11 января 1959 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 5 января 1956 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 4 января 1956 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 3 января 1955 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 2 января 1969 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 1 января 1955 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 31 декабря 1968 года
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в&nbsp;России станет невозможно Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в России станет невозможно
Развитие госязыка в&nbsp;КР: о&nbsp;штрафах, бесплатных курсах кыргызского и&nbsp;роли русского Развитие госязыка в КР: о штрафах, бесплатных курсах кыргызского и роли русского
Бизнес
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Итоги первого этапа акции MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подведены: успейте присоединиться Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
25 января, суббота
09:39
Сборная Кыргызстана по футзалу (U-19) проиграла команде Казахстана Сборная Кыргызстана по футзалу (U-19) проиграла команде...
09:20
Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на миллионы сомов и купила себе BMW
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 25 января 1977 года
08:20
В Сокулуке в мечети произошел крупный пожар
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 января, пятница
23:42
Каждый четвертый поставляемый на рынок в 2024 году ноутбук работал с ИИ
23:02
Казахстанский футболист перейдет в «Челси» за 4,3 миллиона евро
22:27
ОАО «Завод ЖБИ» сменило генерального директора
21:29
В ЕАЭС внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарств
21:22
В конце января в отдельной части Бишкека не будет воды