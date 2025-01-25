Фильм «Качкын». О чем хотел рассказать Дастан Жапар Рыскелди в новой картине

На прошлой неделе состоялась отечественная премьера фильма «Качкын» от режиссера Дастана Жапара Рыскелди. Картина поднимает тему трудового рабства, которая обретает все большие масштабы. Стоит упомянуть, что мировая премьера фильма состоялась в 2024 году на Пусанском международном кинофестивале.
Это третья полнометражная работа Дастана Жапара Рыскелди и первая самостоятельная. Первые две были с Бакытом Мукулом.
Завязка как бы наталкивает сразу две темы, которые должны стать лейтмотивом картины. Но будто бы определившись с тем, что автор хочет рассказать, он не знает, как это сделать. История будто бы не движется в какую-либо сторону. Азамат, помимо того, что не смог помочь Назик, еще и остается должником своих боссов. И тут вроде должен родиться конфликт фильма. Но ты, как зритель, никак его не можешь уловить, никак не удается почувствовать драматургию.
Основной конфликт главного героя с бандитами выглядит вымученным. Зритель не ощущает опасности для героя.
Отдельно хочется сказать, что между героями Абылаем Марат уулу и Мээрим Атантаевой не улавливаешь никакой «химии», не говоря о возможной романтической привязанности, которая рождается в конце картины.
К чему почти нет претензий — к технической стороне картины. В первую очередь стоит отметить операторскую работу Болсунбека Таалайбек уулу, камера которого хорошо улавливает и динамические сцены (особенно в начале фильма), и работу со светом и тенями. Ну и хороших слов заслуживает саунд-дизайн, в частности, саундтрек, написанный композитором Баласагыном Мусаевым, который в некоторые моменты создает настроение тревожности и безнадежности.
Стоит отдать должное за то, что есть попытка поговорить по-взрослому о серьезных проблемах. Ну и да, фильм сильно выделяется из отечественного репертуара кинотеатров, который заполнен многочисленными клишированными комедиями.