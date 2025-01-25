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Общество

Фильм «Качкын». О чем хотел рассказать Дастан Жапар Рыскелди в новой картине

На прошлой неделе состоялась отечественная премьера фильма «Качкын» от режиссера Дастана Жапара Рыскелди. Картина поднимает тему трудового рабства, которая обретает все большие масштабы. Стоит упомянуть, что мировая премьера фильма состоялась в 2024 году на Пусанском международном кинофестивале.

Это третья полнометражная работа Дастана Жапара Рыскелди и первая самостоятельная. Первые две были с Бакытом Мукулом.

из интернета
Фото из интернета. Кадры из фильма «Качкын»
Азамат и Самат — наркоторговцы, работающие на очень опасных людей. В одном из заданий им нужно переплыть реку на границе Кыргызстана и Казахстана, чтобы переправить наркотики. Оказавшись в Казахстане, они встречают Назик, которая бежит от рабства. Азамат решается помочь ей, но ему не удается спасти ее...

Завязка как бы наталкивает сразу две темы, которые должны стать лейтмотивом картины. Но будто бы определившись с тем, что автор хочет рассказать, он не знает, как это сделать. История будто бы не движется в какую-либо сторону. Азамат, помимо того, что не смог помочь Назик, еще и остается должником своих боссов. И тут вроде должен родиться конфликт фильма. Но ты, как зритель, никак его не можешь уловить, никак не удается почувствовать драматургию.

из интернета
Фото из интернета. Кадры из фильма «Качкын»
Нам показывают, как Азамат ищет родственников Назик, чтобы те увезли ее тело в родное село для захоронения. Это становится главной сюжетной линией и основной темой картины — путь к родной земле, пусть и после смерти. Но заявленная ранее тема рабства остается как минимум нераскрытой, а как максимум вообще не оговоренной, потому что в картине больше ее почти не затрагивают.

Основной конфликт главного героя с бандитами выглядит вымученным. Зритель не ощущает опасности для героя.

из интернета
Фото из интернета. Кадры из фильма «Качкын»
Из-за недостаточной прописанности главных героев и отсутствия сколь бы интересных диалогов сложно получить эмоциональную привязанность к ним. Поэтому в конце фильма, когда наступает кульминация, ты не переживаешь за героев.

Отдельно хочется сказать, что между героями Абылаем Марат уулу и Мээрим Атантаевой не улавливаешь никакой «химии», не говоря о возможной романтической привязанности, которая рождается в конце картины.

Неоднозначна и развязка. Да, с одной стороны, открытая, с другой — дальнейшая судьба Азамата не вызывает вопросов. Но все те вопросы, которые упомянуты выше, так и остаются без ответа. В финале складывается ощущение, что весь фильм — лишь завязка чего-то большего.

К чему почти нет претензий — к технической стороне картины. В первую очередь стоит отметить операторскую работу Болсунбека Таалайбек уулу, камера которого хорошо улавливает и динамические сцены (особенно в начале фильма), и работу со светом и тенями. Ну и хороших слов заслуживает саунд-дизайн, в частности, саундтрек, написанный композитором Баласагыном Мусаевым, который в некоторые моменты создает настроение тревожности и безнадежности.

из интернета
Фото из интернета. Кадры из фильма «Качкын»
Несмотря на многообещающую завязку, которая очень хорошо написана и снята и заявляющая о теме, которую редко можно встретить в нашем кино, картина оказывается не слишком выразительной и какой-то нераскрытой. Тем не менее это все равно профессионально (в первую очередь технически) сделанное кино.

Стоит отдать должное за то, что есть попытка поговорить по-взрослому о серьезных проблемах. Ну и да, фильм сильно выделяется из отечественного репертуара кинотеатров, который заполнен многочисленными клишированными комедиями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317812/
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