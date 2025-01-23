В Узбекистане предложили сокращать срок лишения свободы осужденным, которые читают книги и сдают экзамены по ним. Об этом сообщает Национальное информационное агентство страны.

Фото иллюстративное. Сокращать осужденным срок заключения за чтение книг предлагают в Узбекистане

За каждую книгу из утвержденного списка и успешную сдачу теста срок наказания будет сокращаться на три дня, но не более чем на 30 дней в год.

Инициативу предложили в парламентской фракции партии «Миллий тикланиш». Законопроект направлен «на исправление осужденных через самовоспитание и развитие духовно-просветительской среды в исправительных учреждениях».

Список литературы для осужденных утвердит Республиканский центр духовности и просветительства.

В год можно будет воспользоваться возможностью сократить срок ограниченное количество раз, прочитав максимум десять книг.