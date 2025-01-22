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Общество

В «Тазалык» прибыла новая техника. Предприятие готово к снегопаду

Муниципальное предприятие «Тазалык» получило новую технику для уборки снега. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Отмечается, что сегодня, 22 января, в 6.00 градоначальник Айбек Джунушалиев посетил предприятие. 

«Мэр Бишкека на базе муниципального предприятия «Тазалык» принял вновь поступившую спецтехнику. Так, в автопарке предприятия прибавилось еще 20 снегоуборочных машин. В мероприятии также приняли участие заместители градоначальника и акимы районов, приглашены начальники муниципальных территориальных управлений. На месте спецтехника распределена по каждому МТУ», — отметили в мэрии.

Кроме того, мэр проинспектировал качество работы «Тазалыка», оценил уровень готовности предприятия к снегопаду. Глава предприятия Жолдош Чуштуков рассказал, что к предстоящему снегопаду подготовлено 94 единицы специальной техники.

В мэрии отметили, что на месте даны поручения по оперативному реагированию на очистку дорог и тротуаров от снега, а также посыпку солью. К уборке будут подключены 750 работников предприятия. В целях обеспечения безопасности на столичных улицах МП «Тазалык» поручено привлечь все резервы. Акимам четырех районов поручено регулярно проводить объезды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317517/
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