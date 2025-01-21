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Общество

Внесены изменения в законодательные акты в религиозной сфере. Что нового?

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в религиозной сфере».

Документ разработан и принят в целях реализации прав и установления ответственности граждан и религиозных объединений в их деятельности, а также приведения законодательных актов в религиозной сфере в соответствие с новым Законом «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Так, в статье 1 закона предусмотрено внесение изменений в Кодекс о правонарушениях, предусматривающих ответственность:

– за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина в учреждениях органов государственной власти и общественных местах, за исключением одежды, связанной с трудовой и служебной деятельностью или закрывающей лицо по медицинским показаниям;

– за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания либо принуждение к ее осуществлению, совершенное с применением психологического и физического воздействия, насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, в том числе действия, направленные на обращение в свою религию последователей других вероучений, религиозно нейтральных людей и атеистов;

– за проведение религиозных обрядов, собраний и иных религиозных мероприятий в домах престарелых и инвалидов, исправительных учреждениях или следственных изоляторах, а также в соединениях, частях и подразделениях Вооруженных сил КР с приглашением религиозных деятелей, проповедников и проповедников зарубежных религиозных организаций;

– за вмешательство религиозных организаций или их представителей в деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц;

– за распространение религиозной литературы, иных религиозных печатных, аудио- и видеоматериалов вне зависимости от носителей информации в общественных местах, государственных и муниципальных организациях, дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, кроме объектов религиозного назначения, а также путем обхода жилых помещений.

Документом также предусмотрено внесение изменений в Закон «О политических партиях», не допускающих создания политических партий на религиозной основе, требований соблюдения принципа светскости в агитационной деятельности политических партий и запрещающих их финансирование со стороны юридических и физических лиц иностранного государства, а также религиозных организаций (объединений).

Кроме того, предусмотрено внесение изменений в законы «О статусе депутатов местных кенешей», «О выборах депутатов местных кенешей» и «О статусе депутата Жогорку Кенеша» о несовместимости государственной службы с религиозной деятельностью, а также о недопустимости применения и распространения информации религиозного содержания в ходе предвыборной агитации.

Закон принят Жогорку Кенешем 26 декабря 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317490/
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