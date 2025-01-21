Селекция новой породы овец «Ала-Тоо». Минсельхоз проверил их качество

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело апробацию (осмотр) новой мясо-сальной породы овец «Ала-Тоо» в южных регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Комиссия осмотрела овец каждого фермерского хозяйства, оценила различия и особенности между другими породами и новой мясо-сальной «Ала-Тоо».
Целью данной проверки является придание правового статуса селекционным достижениям в овцеводстве.
Справка 24.kg
Овцы «Ала-Тоо» считаются новой породой мясо-сального направления, выведенной путем скрещивания местных овец с гиссарскими овцами.