Кыргызстан оказался на 128-м месте в рейтинге по эффективности логистики

Кыргызстан оказался на 128-м месте в рейтинге Всемирного банка по эффективности логистики 2024 (LPI). Об этом сообщается на сайте LPI.

Индекс LPI зафиксирован на уровне 2,3. Кыргызстан находится между Буркина Фасо и Мавританией. Наиболее низкие показатели у КР эксперты отметили в сфере таможенного обеспечения и конкурентоспособности.

Отметим, что в 2023 году КР занимала 123-е место с тем же показателем — 2,3.

Среди стран СНГ и ЕАЭС наиболее высокий индекс у Казахстана, самый низкий у Кыргызстана.

Индекс эффективности логистики — это рейтинговый индекс для сравнительного анализа эффективности логистических систем стран мира. Он составлялся Всемирным банком с 2007 года на основе всемирного опроса логистических операторов. Индекс измеряет производительность по всей логистической цепочке поставок в стране.

В структуру индекса входят такие параметры, как: