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Общество

Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание

Гидрометеорологическая служба распространила штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, по Кыргызстану ожидается изменение погоды и резкое похолодание.

Уточняется, что на территории страны ожидается резкое изменение погоды: временами снег, местами осадки интенсивные. Понижение температуры воздуха. В отдельных районах туман, в южных регионах налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица, в горных районах снежные заносы. В отдельных районах усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду, по акватории озера Иссык-Куль до 19-24 метров в секунду.

23 января днем и 24-25 января ожидается значительное понижение температуры воздуха:

  • в Чуйской долине ночью до -15…-20 градусов мороза, по северу до -19…-24, днем до -4…-9;
  • в Таласской долине ночью столбик термометра опустится до -14…-19, в Кара-Бууринском районе до -17…-22 днем до -6…-11;
  • в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -6…-11, днем до 0…-5;
  • в Иссык-Кульской котловине ночью до -11…-16, днем до -3…-8;
  • в зоне земледелия Нарынской области ночью до -20…-25, днем до -5…-10;
  • в предгорных районах республики ночью до -18…-23, днем до -7…-12;
  • в Суусамырской долине ночью до -31…-36, днем до -15…-20.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317317/
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