Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание

Гидрометеорологическая служба распространила штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, по Кыргызстану ожидается изменение погоды и резкое похолодание.

Уточняется, что на территории страны ожидается резкое изменение погоды: временами снег, местами осадки интенсивные. Понижение температуры воздуха. В отдельных районах туман, в южных регионах налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица, в горных районах снежные заносы. В отдельных районах усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду, по акватории озера Иссык-Куль до 19-24 метров в секунду.

23 января днем и 24-25 января ожидается значительное понижение температуры воздуха: