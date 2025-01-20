Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание

Гидрометеорологическая служба распространила штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, по Кыргызстану ожидается изменение погоды и резкое похолодание.
Уточняется, что на территории страны ожидается резкое изменение погоды: временами снег, местами осадки интенсивные. Понижение температуры воздуха. В отдельных районах туман, в южных регионах налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица, в горных районах снежные заносы. В отдельных районах усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду, по акватории озера Иссык-Куль до 19-24 метров в секунду.
23 января днем и 24-25 января ожидается значительное понижение температуры воздуха:
- в Чуйской долине ночью до -15…-20 градусов мороза, по северу до -19…-24, днем до -4…-9;
- в Таласской долине ночью столбик термометра опустится до -14…-19, в Кара-Бууринском районе до -17…-22 днем до -6…-11;
- в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -6…-11, днем до 0…-5;
- в Иссык-Кульской котловине ночью до -11…-16, днем до -3…-8;
- в зоне земледелия Нарынской области ночью до -20…-25, днем до -5…-10;
- в предгорных районах республики ночью до -18…-23, днем до -7…-12;
- в Суусамырской долине ночью до -31…-36, днем до -15…-20.