В водоохранной зоне частникам незаконно передали два гектара земли

Выявлен факт незаконно выведенных в частную собственность земельных участков, расположенных в водоохранной зоне Курпсайского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Фото пресс-службы Генеральной прокуратуры

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Джалал-Абадской области, установлено, что земельный участок площадью два гектара, расположенный на берегу Курпсайского водохранилища, незаконно передан в частную собственность для развития рыбного хозяйства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 УК КР (Коррупция). Дело направлено в Главное управление ГКНБ по Джалал-Абадской области для проведения расследования.