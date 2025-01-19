14:39
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Общество

В водоохранной зоне частникам незаконно передали два гектара земли

Выявлен факт незаконно выведенных в частную собственность земельных участков, расположенных в водоохранной зоне Курпсайского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

пресс-службы Генеральной прокуратуры
Фото пресс-службы Генеральной прокуратуры

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Джалал-Абадской области, установлено, что земельный участок площадью два гектара, расположенный на берегу Курпсайского водохранилища, незаконно передан в частную собственность для развития рыбного хозяйства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 УК КР (Коррупция). Дело направлено в Главное управление ГКНБ по Джалал-Абадской области для проведения расследования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317203/
просмотров: 182
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке автобусы полностью перешли на&nbsp;безналичную оплату В Бишкеке автобусы полностью перешли на безналичную оплату
Крещение-2025. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2025. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
&laquo;Сүйүү бул жеңиш&raquo;. В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой «Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой
В&nbsp;Кыргызстане продолжается исследование на&nbsp;наличие свинца в&nbsp;домах В Кыргызстане продолжается исследование на наличие свинца в домах
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
19 января, воскресенье
14:22
В водоохранной зоне частникам незаконно передали два гектара земли В водоохранной зоне частникам незаконно передали два ге...
14:21
В Нигерии при взрыве бензовоза погибли более 70 человек
13:43
В Бишкеке прошла акция «Блокадный хлеб»
13:15
Лечебно-оздоровительный пункт «Ысык-Суу» вернули государству — ГКНБ
13:09
В одном из многоквартирных домов в Бишкеке произошел взрыв газа