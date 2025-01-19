На баланс государства возвращен лечебно-оздоровительный пункт «Ысык-Суу» с минеральным источником и прилегающей территорией общей площадью 1,1227 гектара. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, он расположен на участке Жамантала Чаекского айыльного аймака Жумгальского района Нарынской области, оценочная стоимость составляет 44 миллиона 150 тысяч сомов.

Установлено, что в мае 2005 года под предлогом непригодного состояния объект был передан во временное пользование частному фонду «Аккабак-Сулайман Н+». Несмотря на это, фонд незаконно зарегистрировал право собственности на лечебно-оздоровительный пункт.

Сейчас местными органами власти рассматривается вопрос привлечения инвестора для строительства современного комплекса «Ысык-Суу».

Лечебно-оздоровительный пункт «Ысык-Суу» с минеральным источником был построен и введен в эксплуатацию в 1991 году. Он предназначен для лечения нервной, опорно-двигательной системы, печени, ожирения, желудочно-кишечного тракта, кожных заболеваний.