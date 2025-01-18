Камчыбек Ташиев: Вопрос кыргызско-таджикской границы решится к концу января

В концу января 2025 года решится вопрос кыргызско-таджикской госграницы. Об этом заявил глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев. На данный момент идет активная фаза работ по окончанию описания госграниц.

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Камчыбек Ташиев отметил, что уже достигнуто соглашение по всей линии границы — осталось около 50 километров. Таджикская государственная комиссия по делимитации и демаркации границы уже два дня находится в Бишкеке.

Работа, как отметил глава ГКНБ, должна завершиться к концу января и уже к празднику Нооруз главы государств подпишут ратификацию и проведут обмен нотами. Таким образом, юридически будут завершены все работы по определению госграницы с Таджикистаном.