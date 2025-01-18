Камчыбек Ташиев: Вопрос кыргызско-таджикской границы решится к концу января

В концу января 2025 года решится вопрос кыргызско-таджикской госграницы. Об этом заявил глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев. На данный момент идет активная фаза работ по окончанию описания госграниц.
Камчыбек Ташиев отметил, что уже достигнуто соглашение по всей линии границы — осталось около 50 километров. Таджикская государственная комиссия по делимитации и демаркации границы уже два дня находится в Бишкеке.
Работа, как отметил глава ГКНБ, должна завершиться к концу января и уже к празднику Нооруз главы государств подпишут ратификацию и проведут обмен нотами. Таким образом, юридически будут завершены все работы по определению госграницы с Таджикистаном.