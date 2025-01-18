17:25
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Общество

Камчыбек Ташиев: Вопрос кыргызско-таджикской границы решится к концу января

В концу января 2025 года решится вопрос кыргызско-таджикской госграницы. Об этом заявил глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев. На данный момент идет активная фаза работ по окончанию описания госграниц. 

Камчыбек Ташиев отметил, что уже достигнуто соглашение по всей линии границы — осталось около 50 километров. Таджикская государственная комиссия по делимитации и демаркации границы уже два дня находится в Бишкеке.

Работа, как отметил глава ГКНБ, должна завершиться к концу января и уже к празднику Нооруз главы государств подпишут ратификацию и проведут обмен нотами. Таким образом, юридически будут завершены все работы по определению госграницы с Таджикистаном.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317188/
просмотров: 425
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер-министры трех стран встретились по вопросам госграниц
Главы правительств Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана проведут встречу
Таджикистан встретил Новый год без традиционного поздравления президента
Кыргызстан. Ключевые события — 2024. Часть I
КПП на границе с Китаем будут временно закрыты
Президент Таджикистана встретился с главой разведслужбы Пакистана
Баткен, Согдийская и Ферганская области будут сотрудничать: соглашение подписано
После убийства семьи в селе Жийделик в Баткене местные массово покинули дома
Камчыбек Ташиев назвал историческим днем завершение описания госграницы
Турция выдала Душанбе «таджикского Пабло Эскобара»
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
В&nbsp;Бишкеке автобусы полностью перешли на&nbsp;безналичную оплату В Бишкеке автобусы полностью перешли на безналичную оплату
Крещение-2025. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2025. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
&laquo;Сүйүү бул жеңиш&raquo;. В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой «Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
18 января, суббота
17:05
В селе Кок-Жар пьяный водитель скрылся от инспекторов. Его нашли на поле В селе Кок-Жар пьяный водитель скрылся от инспекторов....
16:42
Садыр Жапаров о поездке на Алтай: «Золотая колыбель кыргызов»
16:29
Бизнес-клуб кыргызстанских предпринимателей хотят открыть в Алматы
16:22
Камчыбек Ташиев: Вопрос кыргызско-таджикской границы решится к концу января
16:20
Охрана сопротивлялась, а Кольбаев начал стрелять. Ташиев о ликвидации лидера ОПГ