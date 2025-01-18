Всемирный фонд памятников включил Луну в список объектов культурного наследия

Всемирный фонд памятников (World Monuments Fund, WMF) включил Луну в список объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой. Об этом сообщает издание The Guardian.

Фото из архива. WMF включил Луну в список объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой

По словам президента и исполнительного директора WMF Бенедикта де Монлора, Луна была включена в список из-за «растущих рисков на фоне ускоряющейся лунной деятельности», которая «осуществляется без надлежащих протоколов сохранения».

Среди угроз для сохранения лунной поверхности, которые выделили в фонде, — развитие индустрии частных полетов к спутнику Земли. В организации отметили, что обеспокоены тем, что космические туристы могут разрушить такие объекты, как следы, оставленные Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином во время первой в истории человечества высадки на Луну.

«Луна была впервые включена в список, чтобы обратить внимание на настоятельную необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли, — определяющий момент в нашей общей истории», — заявил де Монлор.

Он также отметил, что в условиях новой эры освоения космоса важно создать международные механизмы для защиты культурного ландшафта Луны. Помимо спутника Земли, в список организации в этом году попало 25 объектов, включая систему дорог инков в Андах, город Антакья в Турции и полуостров Ното в Японии.