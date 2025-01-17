15:43
USD 87.45
EUR 90.04
RUB 0.85
Общество

В Кыргызстане продолжается исследование на наличие свинца в домах

В Кыргызстане продолжается исследование уровня свинца в крови детей в возрасте от одного года до шести лет. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, на втором этапе специалисты обследуют дома, где проживают дети, у которых обнаружено повышенное содержание этого токсичного металла. Задача команды исследователей домохозяйств — определить источники свинца, которые могут угрожать здоровью маленьких кыргызстанцев.

Читайте по теме
Кыргызстан готовится к масштабному исследованию уровня свинца в крови у детей

Готовность родителей к сотрудничеству — это первый шаг на пути к безопасной среде для их малышей, отмечают специалисты.

Исследователи проводят тщательные замеры как во дворе, так и внутри дома. Свинец может скрываться в самых обычных вещах — в посуде, игрушках, специях, косметике, краске на дверях и окнах. Каждый результат фиксируется, а родители получают рекомендации, как устранить опасные источники.

«В основном высокие показатели свинца выявляются в краске — окрашенных полах, дверях, деревянных и пластиковых окнах, а также в керамической посуде, окрашенной яркими узорами. В грунте, косметике, специях, пыли показатели в пределах нормы. От использования вещей с высоким содержанием свинца мы рекомендуем отказаться», — говорит член команды Улукбек Имакеев.

Исследование источников свинцового загрязнения уже проведено в Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областях, Бишкеке, Кемине и Кара-Балте. Всего планируется охватить около 220 домохозяйств в 18 населенных пунктах во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что проблема свинца в КР недостаточно изучена, несмотря на наличие в республике значительных источников загрязнения, таких как хвостохранилища, отвалы, а также кустарные производства, работающие с металлом, в частности со старыми аккумуляторами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317075/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
ЮНИСЕФ: Новая эпоха кризисов угрожает будущему детей в 2025 году
В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции
Как шестимесячный младенец из Великобритании за полгода заработал $108 тысяч?
В 2025 году начнут рождаться дети поколения Бета. Какими они будут
«Кумтор» передал Дому ребенка 260 тысяч сомов на покупку оборудования и техники
Ученые смогли узнать правила одной из настольных игр, которой 4 тысячи 500 лет
Право на образование: участники форума просят власти открыть госпитальные школы
Каждый второй кыргызстанец планирует сменить работу в 2025 году — исследование
Новогодние гирлянды вредят качеству сна, их надо выключать — исследование
Рост оценок благоприятности условий для крупных покупок в КР отметили эксперты
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
&laquo;Сүйүү бул жеңиш&raquo;. В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой «Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой
В&nbsp;Бишкеке автобусы полностью перешли на&nbsp;безналичную оплату В Бишкеке автобусы полностью перешли на безналичную оплату
Почти в&nbsp;50&nbsp;регионах&nbsp;РФ ввели запреты и&nbsp;ограничения на&nbsp;трудоустройство мигрантов Почти в 50 регионах РФ ввели запреты и ограничения на трудоустройство мигрантов
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
17 января, пятница
15:34
В Кыргызстане продолжается исследование на наличие свинца в домах В Кыргызстане продолжается исследование на наличие свин...
15:18
В Каинды четверо парней ворвались в квартиру, избили мужчину и отобрали телефон
15:18
Бюджет Соцфонда на 2025 год утвердил президент: сколько направят на пенсии
15:17
Мэрия Бишкека отчиталась о строительстве дороги в восточной части города
15:14
До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца