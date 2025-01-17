В Кыргызстане продолжается исследование на наличие свинца в домах

В Кыргызстане продолжается исследование уровня свинца в крови детей в возрасте от одного года до шести лет. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, на втором этапе специалисты обследуют дома, где проживают дети, у которых обнаружено повышенное содержание этого токсичного металла. Задача команды исследователей домохозяйств — определить источники свинца, которые могут угрожать здоровью маленьких кыргызстанцев.

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Готовность родителей к сотрудничеству — это первый шаг на пути к безопасной среде для их малышей, отмечают специалисты.

Исследователи проводят тщательные замеры как во дворе, так и внутри дома. Свинец может скрываться в самых обычных вещах — в посуде, игрушках, специях, косметике, краске на дверях и окнах. Каждый результат фиксируется, а родители получают рекомендации, как устранить опасные источники.

«В основном высокие показатели свинца выявляются в краске — окрашенных полах, дверях, деревянных и пластиковых окнах, а также в керамической посуде, окрашенной яркими узорами. В грунте, косметике, специях, пыли показатели в пределах нормы. От использования вещей с высоким содержанием свинца мы рекомендуем отказаться», — говорит член команды Улукбек Имакеев.

Исследование источников свинцового загрязнения уже проведено в Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областях, Бишкеке, Кемине и Кара-Балте. Всего планируется охватить около 220 домохозяйств в 18 населенных пунктах во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что проблема свинца в КР недостаточно изучена, несмотря на наличие в республике значительных источников загрязнения, таких как хвостохранилища, отвалы, а также кустарные производства, работающие с металлом, в частности со старыми аккумуляторами.