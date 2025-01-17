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Общество

HRW отмечает ухудшение ситуации с правами человека в Центральной Азии

Власти пяти центральноазиатских стран на протяжении всего прошлого года ужесточали меры, направленные на подавление инакомыслия, и усиливали контроль за свободой выражения мнений, отправляя за решетку все больше критиков режима, активистов и журналистов, в некоторых случаях под предлогом обещанных реформ, отмечает правозащитная организация Human Rights Watch в своем Всемирном докладе — 2025.

«В 2024-м правительства государств Центральной Азии с большей интенсивностью запугивали, оказывали давление и преследовали критически настроенных активистов и журналистов. По мере того, как все больше и больше активистов в странах Центральной Азии оказываются за решеткой просто за реализацию своего права на свободу слова или за мирную оппозиционную деятельность, приковывание внимания к происходящему с ними становится все более актуальным наравне с требованиями их освобождения», — заявил директор по Европе и Центральной Азии в HRW Хью Уильямсон.

В 35-м издании своего всемирного доклада правозащитники проанализировали ситуацию с правами человека в более ста государствах. Как отмечает исполнительный директор организации Тирана Хасан, правительства многих стран подавляли и подвергали неправомерным задержаниям и лишению свободы политических оппонентов, гражданских активистов и журналистов.

Правительственные силы и другие вооруженные группировки незаконно убивали гражданских лиц, вынуждали людей покидать свои дома и блокировали доступ к гуманитарной помощи. В контексте многих из более чем 70 федеральных избирательных кампаний прошлого года авторитарные лидеры продвинулись вперед со своими дискриминационными политиками и риторикой.

Суды в Казахстане по чрезмерно широким обвинениям в экстремизме приговорили активиста и журналиста Думана Мухаммедкарима и оппозиционного активиста Асылбека Жамуратова к семи годам лишения свободы каждого. Власти преследовали даже комиков. А новый закон о СМИ угрожает свободе средств массовой информации в республике.

В Кыргызстане двое журналистов, связанных с Temirov Live — расследовательским СМИ, разоблачающим коррупцию среди чиновников на высоком уровне, — приговорены к лишению свободы до шести лет за «призывы к массовым беспорядкам». По решению суда ликвидирован удостоенный наград расследовательский медиапроект «Клооп» под предлогом «осуществления неуставной деятельности».

Власти Таджикистана возбудили уголовные дела в отношении Аноры Саркоровой, журналистки, освещающей репрессии в Горно-Бадахшанской автономной области, и Ахмада Иброхима, главного редактора одной из последних независимых газет «Пайк». Семеро журналистов находятся за решеткой за свои критические публикации.

Власти Туркменистана сохранили жесткие ограничения на свободу выражения мнений и полный контроль над доступом к информации. Они продолжали безосновательно и произвольно запрещать некоторым гражданам выезд за границу и отказывать в выдаче новых паспортов в своих консульских учреждениях за рубежом. Власти задержали и лишили свободы нескольких человек, проживавших за границей и депортированных в Туркменистан.

Власти Узбекистана преследовали активистов по необоснованным уголовным обвинениям: суд в Кашкадарьинской области приговорил Дилдору Хакимову и Наргизу Келдиерову к шести и шести с половиной годам лишения свободы соответственно. Верховный суд отклонил апелляцию приговоренного к лишению свободы каракалпакского адвоката-блогера Даулетмурата Тажимуратова.

HRW призывает власти Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана освободить неправомерно лишенных свободы активистов и журналистов и соблюдать право на свободу выражения мнений.

«Европейский союз, Соединенные Штаты Америки и другие партнеры должны выразить неодобрение в адрес властей центральноазиатских стран в связи с заключением за решетку правозащитников и журналистов, которые с большим риском для себя неустанно прилагают усилия для того, чтобы призвать правительства своих государств к ответственности», — заявляют правозащитники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317037/
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