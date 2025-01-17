09:40
USD 87.45
EUR 90.04
RUB 0.85
Общество

Более 14 тонн мусора подняли со дна озера Иссык-Куль в 2024 году

Более 14 тонн мусора подняли со дна озера Иссык-Куль в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в регионе.

Отмечается, что проведены масштабные работы по защите экологии озера и борьбе с браконьерством в рамках указа главы государства и распоряжения кабинета министров.

В результате очистки дна озера поднято 14 тысяч 125 килограммов мусора, очищено 220 километров береговой линии, откуда вывезено 85 тонн мусора, изъято 112 тысяч 100 метров незаконных рыболовных сетей.

В рамках борьбы с браконьерством проведено 85 рейдов, выявлено 111 фактов незаконного вылова рыбы, 1 тысяча 200 живых рыб возвращены в озеро.

В полпредстве проинформировали, что работы по защите природы Иссык-Куля продолжаются, устанавливаются запрещающие знаки и проводится разъяснительная работа для предотвращения экологических нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317020/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 22,5 тонны мусора вытащили со дна Иссык-Куля с начала года
«Акун Иссык-Куль»: Свалки мусора не было, велась сортировка отходов
Весь берег в мусоре. Побережье озера Иссык-Куль продолжают забрасывать отходами
На одном из пляжей села Чон-Сары-Ой отдыхающие организовали стихийную мусорку
Стыд и позор! Отдыхающие на Иссык-Куле оставляют после себя тонны мусора
Пляж в Койсары завален мусором. Отдыхающие требуют решить проблему
Иссык-Куль утопает в мусоре под лозунгами беречь природу и озеро
Глава Ассоциации футболистов собрал 39 мешков мусора на берегу Иссык-Куля
Горы мусора на Иссык-Куле поразили иностранцев: собрали и увезли на свалку
Жители села Тон в ужасе от мусора на пляжах. Они обращаются к отдыхающим
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
&laquo;Сүйүү бул жеңиш&raquo;. В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой «Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой
В&nbsp;Бишкеке автобусы полностью перешли на&nbsp;безналичную оплату В Бишкеке автобусы полностью перешли на безналичную оплату
Почти в&nbsp;50&nbsp;регионах&nbsp;РФ ввели запреты и&nbsp;ограничения на&nbsp;трудоустройство мигрантов Почти в 50 регионах РФ ввели запреты и ограничения на трудоустройство мигрантов
Бизнес
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
Быстрее и&nbsp;надежнее: технологический лидер&nbsp;О! улучшает работу сети по&nbsp;всей стране Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в&nbsp;MegaPay Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
17 января, пятница
09:27
В Жайылском районе мужчина ударил ножом в грудь собутыльника В Жайылском районе мужчина ударил ножом в грудь собутыл...
09:15
Более 14 тонн мусора подняли со дна озера Иссык-Куль в 2024 году
08:48
В США скончался культовый кинорежиссер Дэвид Линч
08:37
Камчыбек Ташиев о своем решении ликвидировать вора в законе Камчи Кольбаева
08:30
Коррупция во власти. Ташиев о потерях в конфликте с Таджикистаном в 2021 году
16 января, четверг
23:41
Пользователям WhatsApp стала доступна функция создания стикеров из фото
23:06
Минэнерго организует бесплатную экскурсию по ГЭС для всех желающих