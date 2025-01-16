Депутат БГК предложил предоставить хорошие социальные льготы водителям автобусов

«Нужно поднять соцпакет для бишкекских водителей автобусов, тогда они прекратят гонки на дорогах», — заявил депутат БГК Максат Алымбеков на совместном заседании комиссий горкенеша.

По его словам, хороший соцпакет водителям обеспечит стабильное будущее.

«Водители автобусов часто устраивают гонки между собой. Если предоставить им хороший набор компенсаций и социальных льгот, это обеспечит им работу на 10 лет. Возможно, в этот пакет можно будет включить получение квартир без очереди или же какие-то льготы в больницах. Тогда водители перестанут устраивать гонки», — сказал депутат.

Он затронул вопрос нехватки автобусов в столице.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Уланбек Бейшенбаев ответил, что в Бишкеке достаточно автобусов.

«Ежедневно на линию выходят 1,2 тысячи автобусов. Около 80-90 проходят технический осмотр, колодки меняют и так далее. Это нужно, чтобы автобусы были на ходу», — отметил он.