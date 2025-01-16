В Бишкеке автобусы полностью перешли на безналичную оплату

Бишкекские автобусы полностью перешли на безналичную оплату, во всех установлены валидаторы. Об этом на совместном заседании трех постоянных комиссий БГК сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии столицы Уланбек Бейшенбаев.

По его словам, к валидаторам привязаны не только карты «Тулпар», но и VISA.

Депутат БГК Максат Алымбеков рассказал о своей поездке в США, где в автобусах водители не принимают наличные.

«Водители просят оставлять деньги в отдельном запертом ящике. Почему мы не можем такой метод применить? Я слышал, план по наличной оплате у водителей все еще существует», — сказал он.

Уланбек Бейшенбаев ответил, что из-за небольшой разницы в оплате горожане все еще пользуются наличными.

«Оплата проезда наличными — 20 сомов, безналичная — 17 сомов. Разница не большая, и горожане не переходят на безналичную оплату», — заявил он.

Напомним, осенью 2024 года мэрия столицы опубликовала уведомление о разработке проекта нормативного правового акта и сборе предложений заинтересованных лиц, где рассматривает возможность повышения стоимости проезда при наличной оплате до 30-40 сомов. Делается это для того, чтобы стимулировать пассажиров переходить на безналичную оплату.