Проблема бесплодия затрагивает миллионы людей в мире и имеет негативные последствия для их семей и общества в целом. Согласно глобальным оценкам, бесплодие возникает примерно у каждого шестого человека в течение репродуктивного возраста.

О причинах и медицинской помощи при этой проблеме 24.kg рассказала гинеколог Кыргызского научного центра репродукции человека Каныкей Бурханова.

— Насколько актуальна проблема бесплодия в Кыргызстане?

— Более трети семейных пар испытывают трудности с зачатием ребенка. Точное процентное соотношение сказать не могу из-за недостаточной обращаемости за медицинской помощью. Чаще встречается женское бесплодие, чем мужское.

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— Когда можно сказать о наличии проблемы?

— Проблему бесплодия можно диагностировать, если супружеская пара не может зачать ребенка в течение года и дольше при регулярной незащищенной половой жизни. До года говорить о бесплодии преждевременно.

— Что вызывает бесплодие?

— Есть множество факторов, которые затрудняют или полностью блокируют возможность зачатия.

У женщин выделяют несколько форм бесплодия:

маточная (врожденные аномалии развития матки, заболевания полости матки: гиперплазия, миома, аденомиоз, синдром Ашермана и так далее);

трубная (непроходимость маточных труб, спайки, воспалительные процессы);

иммунологическая (наличие антител, атакующих сперматозоиды или эмбрион).

Кроме того, могут быть:

гормональные нарушения (синдром поликистозных яичников, синдром преждевременной недостаточности яичников, повышенный тестостерон, гиперпролактинемия, отсутствие овуляции, заболевание щитовидной железы гипотиреоз и так далее);

инфекции (хламидиоз, гонорея, трихомониаз);

хронические воспалительные процессы в органах малого таза;

иные факторы (возраст старше 35 лет, нарушение жирового обмена и другое).

Основные причины мужского бесплодия:

нарушения качествы спермы (низкая концентрация сперматозоидов, снижение их подвижности, патологии или нарушения в форме сперматозоидов, полное их отсутствие в эякуляте);

гормональные проблемы (низкий уровень тестостерона, повышенный уровень пролактина, нарушение работы гипофиза и гипоталамуса);

инфекционные заболевания (воспаление яичек, половые инфекции — хламидия, гонорея);

анатомические и физические проблемы (варикоцеле, обструкция семявыводящих путей, травма половых органов).

Мужчинам нужно пройти комплексное медицинское обследование у уролога-андролога.

Фертильность может также снижаться под воздействием факторов образа жизни, таких как:

внешние и экологические факторы (курение, наркотики, чрезмерное потребление алкоголя);

радиация и токсичные вещества (воздействие химических веществ, пестицидов);

стресс и недостаток сна;

поведенческий фактор (неправильное питание и ожирение).

Кроме того, у пар может быть несовместимость, когда беременность не наступает при регулярной половой жизни, но при этом оба партнера имеют нормальное здоровье.

Основные виды несовместимости:

иммунологическая (могут вырабатываться антитела против сперматозоидов, что делает их неспособными проникнуть в яйцеклетку или выжить в женском организме);

по группе крови (этот вид редко приводит к бесплодию, чаще к проблемам течения беременности);

генетическая;

наследственная.

— Что такое вторичное бесплодие?

— Если супружеская пара не может зачать ребенка, несмотря на то что в прошлом беременность наступала — успешная или нет. Она могла закончиться абортом, выкидышем, замершим плодом или естественными родами.

Причинами вторичного бесплодия являются гормональные нарушения, осложнения после родов или абортов, возрастные изменения (снижение фертильности), инфекции и заболевания полости матки.

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— В чем успех лечения бесплодия?

— Это зависит от своевременной, правильной диагностики и выбора подходящего метода терапии, активного участия обоих партнеров. Чем раньше выявлена причина бесплодия, тем выше вероятность успешного лечения.

Точные диагностические методы (гормоны крови, УЗИ органов малого таза, проверка маточных труб на проходимость, анализы на инфекции, спермограмма и другое) помогают правильно определить стратегию лечения.

— В каких случаях рекомендуется заморозка яйцеклеток?

— Когда женщина хочет сохранить свою фертильность или если есть медицинские показания. К примеру, онкологические заболевания (перед началом химио- или радиотерапии), операции на яичниках или генетический фактор.

— Чем чреват аборт при первой беременности?

— При отсутствии показаний для искусственного прерывания беременности желательно этого не делать. Мы, гинекологи, всегда объясняем возможные последствия и стараемся не прибегать к прерыванию.

Аборт при первой беременности может повысить риск осложнений, иметь серьезные последствия для здоровья женщины и ее репродуктивной функции. Для предотвращения последующих проблем лучше обратиться за медицинской помощью до и после процедуры.

К сожалению, есть пациентки, которые самостоятельно приобретают препараты для прерывания нежелательной беременности, не консультируясь с врачом. Это может быть обусловлено различными обстоятельствами, в том числе страхом перед медицинскими вмешательством или нехваткой информации. Они обращаются за помощью уже после того, как возникли осложнения — с остатками плодного яйца, нарушениями менструального цикла, аномальными маточными кровотечениями, требующими немедленного медицинского вмешательства.

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— Чем опасна ранняя беременность?

— Ранняя беременность (в возрасте до 18 лет) может быть чревата серьезными последствиями для физического, психического и социального состояния матери и ребенка.

В организме подростка репродуктивная система может быть еще не полностью сформирована, что повышает риск осложнений. Могут быть:

токсикоз и анемия (дефицит железа, авитаминоз),

высокий риск выкидыша,

преждевременные роды (из-за недостаточной подготовки организма),

задержка внутриутробного развития плода,

слабость родовой деятельности,

послеродовые осложнения.

Есть также психологические риски в виду эмоциональной незрелости. Будущая мама может быть не готова к ответственности за ребенка, что приводит к стрессу, депрессии или чувству вины. Кроме того, ранняя беременность приводит к социальному давлению — осуждению со стороны окружающих, потере друзей, социальной изоляции и нарушению личных планов на будущее. Девочки бросают учебу и так далее.

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Ранние браки и беременности нередко становятся вызовом для подростков, требующего зрелости и полной осознанности, которая еще не успела сформироваться. Это порой ведет к сложным жизненным ситуациям, когда на плечи молодой мамы ложится ответственность за будущее ее детей и за себя.

— Как кыргызстанцы относятся к планированию семьи?

— Из своей практики скажу, что молодые люди сейчас осознанно подходят к планированию семьи. Они понимают важность выбора времени для рождения детей, учитывая не только физическую готовность, но и эмоциональную, финансовую стабильность. Это включает в себя осведомленность о методах контрацепции, здоровом образе жизни, а также решение вопросов, связанных с учебой, карьерой и личностным ростом.

Для молодежи планирование семьи — это не просто создание потомства, а возможность строить счастливую и гармоничную жизнь в соответствии с собственными целями и ценностями. Это нас, докторов, радует.