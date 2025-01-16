Задержаны должностные лица Узгенского района за незаконную продажу земель

ГКНБ в рамках уголовного дела о незаконном переводе государственных и муниципальных земель в частную собственность задержал бывшего главу сельской управы Баш-Добо Узгенского района Ошской области У.Ы.Д. (1962 года рождения), юриста управы И.И.А. (1981 года рождения) и их пособника Н.М.М. (1980 года рождения). Все трое водворены в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Установлено, что в 2019–2021 годах указанные лица, действуя в предварительном сговоре, подделали и подписали задним числом постановления сельской управы и списки граждан, нуждающихся в земельных участках. Подложные документы направлялись в архив, архитектурные и кадастровые органы для их легализации.

«В результате чего на основании поддельных документов в 2021 году постановлением правительства КР трансформировано 22 гектара земли Узгенского района из категории «сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Нанесенный ущерб государству составляет 829 миллионов 200 тысяч сомов.

ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия для выявления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.