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Общество

Задержаны должностные лица Узгенского района за незаконную продажу земель

ГКНБ в рамках уголовного дела о незаконном переводе государственных и муниципальных земель в частную собственность задержал бывшего главу сельской управы Баш-Добо Узгенского района Ошской области У.Ы.Д. (1962 года рождения), юриста управы И.И.А. (1981 года рождения) и их пособника Н.М.М. (1980 года рождения). Все трое водворены в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Установлено, что в 2019–2021 годах указанные лица, действуя в предварительном сговоре, подделали и подписали задним числом постановления сельской управы и списки граждан, нуждающихся в земельных участках. Подложные документы направлялись в архив, архитектурные и кадастровые органы для их легализации.

«В результате чего на основании поддельных документов в 2021 году постановлением правительства КР трансформировано 22 гектара земли Узгенского района из категории «сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Нанесенный ущерб государству составляет 829 миллионов 200 тысяч сомов.

ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия для выявления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316974/
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