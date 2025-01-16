Упростить процедуру аренды муниципальной собственности поручил мэр Бишкека

Мэр Бишкека поручил упростить процедуру заключения договоров на аренду муниципальной собственности. Об этом Айбек Джунушалиев сообщил на плановом совещании.

Директор департамента по управлению муниципальным имуществом рассказал о проделанной работе в 2024 году и о планах на 2025-й. По его словам, план по доходной части местного бюджета выполнен на 100 процентов.

Айбек Джунушалиев отметил, что необходимо после проведения аукциона в кратчайшие сроки составить договор аренды согласно действующему законодательству КР.

«По работе департамента к нам поступают жалобы. По последней информации, некоторые вопросы затягиваются на 6-7 месяцев. Мы должны упростить процесс, создать соответствующие условия для жителей Бишкека. При этом не должно возникнуть коррупционных рисков», — добавил он.

На 2025 год запланировано усилить работу по возращению земельных участков, ранее предоставленных в пользование под гаражные кооперативы, а также предоставленных с нарушениями и не освоенных с момента получения.