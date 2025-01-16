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Общество

Памятник «Айкөл Манас» в Бишкеке демонтируют для реконструкции

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке начаты работы по реконструкции монумента «Айкөл Манас». Об этом соощает пресс-служба столичной мэрии.

Проект направлен на обновление и модернизацию статуи, а также на улучшение ее конструкции и внешнего вида.

Основные этапы реконструкции включают:
— полное обновление постамента-монумента;
— усиление конструкций подвального помещения.

Памятник Манасу будет время перенесен на хранение на период реконструкции.

«Работы по реконструкции реализуются в соответствии с утвержденным проектом и техническими требованиями. Все этапы будут проводится с соблюдением архитектурных норм и с акцентом на сохранение культурного значения монумента «Айкөл Манас» как символа национального наследия», — говорится в сообщении.

Напомним, что памятник «Айкөл Манас» (Манас Великодушный) был открыт 31 августа 2011 года и приурочен к 20-летию независимости Кыргызской Республики. Автором скульптуры является Базарбай Сыдыков. Высота памятника вместе с постаментом составляет 17,5 метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316964/
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