Памятник «Айкөл Манас» в Бишкеке демонтируют для реконструкции

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке начаты работы по реконструкции монумента «Айкөл Манас». Об этом соощает пресс-служба столичной мэрии.
Проект направлен на обновление и модернизацию статуи, а также на улучшение ее конструкции и внешнего вида.
Основные этапы реконструкции включают:
— полное обновление постамента-монумента;
— усиление конструкций подвального помещения.
Памятник Манасу будет время перенесен на хранение на период реконструкции.
«Работы по реконструкции реализуются в соответствии с утвержденным проектом и техническими требованиями. Все этапы будут проводится с соблюдением архитектурных норм и с акцентом на сохранение культурного значения монумента «Айкөл Манас» как символа национального наследия», — говорится в сообщении.
Напомним, что памятник «Айкөл Манас» (Манас Великодушный) был открыт 31 августа 2011 года и приурочен к 20-летию независимости Кыргызской Республики. Автором скульптуры является Базарбай Сыдыков. Высота памятника вместе с постаментом составляет 17,5 метров.