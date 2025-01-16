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Общество

Платные парковки у всех зданий госорганов хочет организовать мэрия Бишкека

Мэрия Бишкека хочет организовать платные парковки у всех зданий государственных органов. Об этом на совместном заседании трех комиссий Бишкекского городского кенеша сообщил вице-мэр города Азамат Кадыров.

По его словам, парковочные места будут разделены на гостевые и платные. Он проинформировал о том, что муниципалитет планирует запустить пилотный проект, начав с парковки перед собственным зданием.

«Анализ показал, что муниципальные служащие передвигаются на личных автомобилях. Мы призываем их пересесть на общественный транспорт. Сейчас они приезжают на работу на автобусах по вторникам и четвергам. Те, кто живет рядом, приходит пешком», — рассказал он.

По данным мэрии, в Бишкеке функционирует около 45 муниципальных парковок. Тариф в размере 25 сомов за одно парковочное место ранее утвержден депутатами БГК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316949/
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