Наличную оплату в общественном транспорте Бишкека все-таки повысят до 40 сомов

Наличная оплата в общественном транспорте Бишкека может составить 40 сомов. Соответствующий проект постановления Бишкекского городского кенеша вынесен на общественное обсуждение, сообщил на совместном заседании трех постоянных комиссий БГК директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Уланбек Бейшенбаев.

По его словам, горожане не переходят на безналичную оплату, потому что наличная составляет 20 сомов, а безналичная 17 сомов — разница всего 3 сома.

После проведения анализа регулятивного воздействия документ вынесут на рассмотрение депутатов БГК.

Уланбек Бейшенбаев также проинформировал о том, что ежедневно на линии в городе выходят 1 тысяча 200 автобусов.

Напомним, в начале октября 2024 года мэрия Бишкека предложила повысить тариф на проезд при оплате наличными.

Сегодня стоимость проезда на муниципальных автобусах и троллейбусах в безналичной форме составляет 17 сомов, наличной — 20 сомов. Разница между наличной формой оплаты и безналичной несущественная. В целях стимулирования населения в пользовании системой электронной оплаты проезда предлагается увеличить оплату за проезд в наличной форме, поясняли в муниципалитете.