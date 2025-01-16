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Общество

Онлайн-сервис для перерегистрации автотранспорта запускают в Кыргызстане

В Кыргызстане запустят новый онлайн-сервис для перерегистрации транспортных средств и оформления прав собственности на них. Постановление о внесении изменений в соответствующие правила подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, сервис будет доступен на государственном портале электронных услуг, в мобильном приложении «Тундук» и других цифровых платформах. Кыргызстанцы смогут подать заявление, оплатить услуги и пройти все этапы перерегистрации транспортных средств через интернет.

Сервис создается для упрощения и ускорения процесса оказания государственных услуг, он также направлен на развитие цифровизации в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316937/
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