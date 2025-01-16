В структурных подразделениях мэрии Бишкека произошли кадровые изменения. Об этом сообщил первый вице-мэр города Мирлан Байгончоков на совместном заседании трех постоянных комиссий горкенеша.

По его данным, Кадырбек Оторов назначен главой «Бишкекводоканала». Напомним, ранее это предприятие возглавлял Чынгыз Жумалиев. Он стал депутатом БГК от партии «Жаны куч — Новая сила». После того как он освободил пост, на его место назначили Достукбека Ободоева.

Нурбек Касымбеков назначен директором Бишкекского агентства ритуальных услуг. Ранее БАРУ возглавлял Адилет Билимбек уулу.