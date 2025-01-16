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Общество

Возможность открытия авиарейса Бишкек — Аддис-Абеба обсудили КР и Эфиопия

Заместитель главы МИД Кыргызстана Асеин Исаев провел встречу с министром иностранных дел Эфиопии Мисгану Аргой.  

Стороны отметили совпадение позиций по актуальным вопросам международной повестки дня и обсудили сотрудничество в сферах туризма, экономики и образования, а также подчеркнули необходимость расширения договорно-правовой базы. Особо отмечена важность совместных усилий в рамках глобальной повестки сотрудничества «Юг — Юг».

На встрече также уделили внимание перспективам сотрудничества в гражданской авиации. Обсуждались возможности открытия прямого авиарейса между Бишкеком и Аддис-Абебой и организации грузовых перевозок, которые могут соединить Кыргызстан с ключевыми международными хабами в Африке, Европе и Азии.

Эфиопские авиалинии– крупнейший авиаперевозчик Африки с парком, состоящим более чем из 160 самолетов, совершающих рейсы как минимум по 140 направлениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316905/
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