Кыргызские фильмы покажут на кинофестивале в Дакке

Два фильма кыргызстанских режиссеров включены в программу 23-го международного фестиваля, открывшегося в Дакке (Бангладеш). Об этом сообщается на сайте кинофорума.

В секции мирового кино в Дакке покажут картину Тынчтыка Абылкасымова «Error 404».

А в азиатском конкурсе участвует лента «Качкын» режиссера Дастана Жапара Рыскелди.

Международный фестиваль в Дакке — крупнейший в Бангладеш. В 2025 году проходит под лозунгом «Лучший фильм, лучшая аудитория и лучшее общество». Он проводится ежегодно с 1992-го и привлекает кинолюбителей со всего мира. Включает в себя показы фильмов разных жанров и направлений, а также мастер-классы и дискуссии с участием известных режиссеров и актеров.