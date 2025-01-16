В прокат выходит кыргызская мелодрама «Кош дегим келбейт»

Сегодня, 16 января, в прокат выходит мелодрама «Кош дегим келбейт» Максата Жумаева.
Это история о любви и борьбе, где судьба ставит главных героев перед непреодолимыми преградами. Смогут ли они сохранить свои чувства?
Режиссер: Максат Жумаев.
Жанр: мелодрама.
Язык: кыргызский.
Актеры: Болсун Расылбеков, Бегайым Асанакунова, Руслан Орозакунов, Таалайкан Абазова, Айсалкын Кыйыкбаева, Рахматулла Табалдиев.
Жанр: мелодрама.
Язык: кыргызский.
Актеры: Болсун Расылбеков, Бегайым Асанакунова, Руслан Орозакунов, Таалайкан Абазова, Айсалкын Кыйыкбаева, Рахматулла Табалдиев.