В прокат выходит кыргызская мелодрама «Кош дегим келбейт»

Сегодня, 16 января, в прокат выходит мелодрама «Кош дегим келбейт» Максата Жумаева.

Это история о любви и борьбе, где судьба ставит главных героев перед непреодолимыми преградами. Смогут ли они сохранить свои чувства?

Режиссер: Максат Жумаев.

Жанр: мелодрама.

Язык: кыргызский.

Актеры: Болсун Расылбеков, Бегайым Асанакунова, Руслан Орозакунов, Таалайкан Абазова, Айсалкын Кыйыкбаева, Рахматулла Табалдиев.