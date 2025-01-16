Два стартапа Кыргызстана вошли в топ-120 международной премии Aurora Tech Award

Два кыргызстанских стартапа вошли в топ-120 международной премии Aurora Tech Award. Об этом сообщили в Парке высоких технологий.

Фото Парка высоких технологий

По его данным, проект Mama Space Гульназы Халманбетовой и проект FluentIT Айгерим Нурланбековой вошли в число лучших участников международной премии Aurora Tech Award 2025.

Mama Space — платформа, которая предоставляет эмоциональную поддержку будущим и молодым мамам. Им помогают справляться с вызовами материнства, предлагая профессиональную помощь и пространство для общения и понимания.

FluentIT помогает IT-специалистам расширять словарный запас английского языка, чтобы подготовиться к поведенческим интервью с глобальными технологическими компаниями.

Aurora Tech Award ежегодно награждает женщин-предпринимателей, создающих инновационные технологические стартапы. В текущем году из 2 тысяч 18 заявок, поступивших из 116 стран, отобраны 120 выдающихся женщин-основателей.