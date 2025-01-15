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Общество

Правила пересечения белорусско-российской границы кыргызстанцами озвучил МИД

Вступило в силу соглашение между Беларусью и Россией, которое регулирует пересечение белорусско-российской границы для граждан третьих стран и лиц без гражданства. МИД уточняет, как пересекать границу по новым правилам гражданам Кыргызстана.

Кыргызстанцы теперь могут въезжать на территорию Беларуси или РФ наземным путем через международные пункты пропуска, а также по железнодорожным и автомобильным маршрутам, указанным в соглашении. Ранее эти направления были открыты только для граждан Беларуси и России.

Теперь открыты шесть участков для пересечения границы:

  • Юховичи — Долосцы (Опочка — Новополоцк);
  • Езерище — Невель (Киев — Санкт-Петербург);
  • Лиозно — Кругловка (Витебск — Смоленск);
  • Редьки — Красная Горка (Минск — Москва);
  • Звенчатка — Дубовичка (Бобруйск — Москва);
  • Селище — Новозыбков (Гомель — Брянск).

Пересечение границы через другие пути запрещено и будет расцениваться как нарушение государственной границы. МИД также напоминает, что для въезда в Беларусь гражданам КР необходимо предъявлять общегражданский паспорт, так как иные документы в качестве удостоверяющих личность не принимаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316885/
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