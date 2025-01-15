Правила пересечения белорусско-российской границы кыргызстанцами озвучил МИД

Вступило в силу соглашение между Беларусью и Россией, которое регулирует пересечение белорусско-российской границы для граждан третьих стран и лиц без гражданства. МИД уточняет, как пересекать границу по новым правилам гражданам Кыргызстана.

Кыргызстанцы теперь могут въезжать на территорию Беларуси или РФ наземным путем через международные пункты пропуска, а также по железнодорожным и автомобильным маршрутам, указанным в соглашении. Ранее эти направления были открыты только для граждан Беларуси и России.

Теперь открыты шесть участков для пересечения границы:

Юховичи — Долосцы (Опочка — Новополоцк);

Езерище — Невель (Киев — Санкт-Петербург);

Лиозно — Кругловка (Витебск — Смоленск);

Редьки — Красная Горка (Минск — Москва);

Звенчатка — Дубовичка (Бобруйск — Москва);

Селище — Новозыбков (Гомель — Брянск).

Пересечение границы через другие пути запрещено и будет расцениваться как нарушение государственной границы. МИД также напоминает, что для въезда в Беларусь гражданам КР необходимо предъявлять общегражданский паспорт, так как иные документы в качестве удостоверяющих личность не принимаются.