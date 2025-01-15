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Общество

В Бишкеке откроется выставка международного конкурса прикладного творчества

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 17 января откроется выставка «Кол эмгек казынасы» («Рукодельные сокровища»). Об этом 24.kg сообщили в КНМИИ.

Будут представлены лучшие работы участников международного детского конкурса прикладного творчества, организованного Министерством образования и науки Кыргызской Республики совместно с Республиканским учебно-методическим центром эстетического воспитания «Балажан».

По словам организаторов, «Рукодельные сокровища» — это не только демонстрация мастерства и фантазии, но и важный шаг к осознанию ценности ручного труда, бережного отношения к экологии и многогранности культурного наследия.

Цель конкурса и выставки — сохранить национальные традиции, вдохновить молодежь на творческое самовыражение, а также познакомить посетителей с культурными особенностями различных стран через уникальные изделия ручной работы.

Участие в конкурсе приняло более тысячи детей от 9 до 17 лет из Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. 

Лучших определят в пяти номинациях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316884/
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