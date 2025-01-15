Бишкек оказался в топ-300 самых дорогих городов мира. Об этом свидетельствует Индекс стоимости жизни по городам в 2025 году, который опубликовал Numbeo.

Столица Кыргызстана на 278-м месте из 327 попавших в рейтинг самых дорогих городов мира.

При составлении рейтинга эксперты учитывают стоимость жилья, его аренду, цены на продукты питания, стоимость посещения ресторанов и покупательную способность населения.

Стоимость жизни в Бишкеке выше, чем в Санкт-Петербурге (285-е), Ташкенте (288-е) и Екатеринбурге (298-е).

Тройку лидеров возглавляют швейцарские города Цюрих, Лозанна и Женева (1-е, 2-е, 3-е места соответственно). Индекс стоимости жизни в Цюрихе составляет 103,8, Лозанне — 100,9, Женеве — 100,7.

Нью-Йорк, принятый за базовое значение с индексом 100, занимает 4-е место.