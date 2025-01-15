16:41
USD 87.45
EUR 89.73
RUB 0.86
Общество

Бишкек оказался в топ-300 самых дорогих городов мира

Бишкек оказался в топ-300 самых дорогих городов мира. Об этом свидетельствует Индекс стоимости жизни по городам в 2025 году, который опубликовал Numbeo.

Столица Кыргызстана на 278-м месте из 327 попавших в рейтинг самых дорогих городов мира.

При составлении рейтинга эксперты учитывают стоимость жилья, его аренду, цены на продукты питания, стоимость посещения ресторанов и покупательную способность населения.

Стоимость жизни в Бишкеке выше, чем в Санкт-Петербурге (285-е), Ташкенте (288-е) и Екатеринбурге (298-е).

Тройку лидеров возглавляют швейцарские города Цюрих, Лозанна и Женева (1-е, 2-е, 3-е места соответственно). Индекс стоимости жизни в Цюрихе составляет 103,8, Лозанне — 100,9, Женеве — 100,7.

Нью-Йорк, принятый за базовое значение с индексом 100, занимает 4-е место.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316861/
просмотров: 841
Версия для печати
Материалы по теме
Рейтинг Mercer: Бишкек и Душанбе — самые дешевые для жизни иностранцев города
Бишкек попал в рейтинг дорогих городов мира. Мы на 410-м месте
Бишкек остается одним из самых дешевых городов мира для проживания экспатов
В рейтинге лучших городов для жизни Бишкек занял только 206-е место
Названы самые комфортные для проживания города мира
Бишкек вошел в ТОП-10 городов СНГ для летних путешествий
Мельбурн остается самым комфортным для жизни городом
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Девичник Айсулуу Тыныбековой: видео с&nbsp;мероприятия появились в&nbsp;соцсетях Девичник Айсулуу Тыныбековой: видео с мероприятия появились в соцсетях
Бегимай Турусбекова заняла второе место в&nbsp;шоу &laquo;Царица&raquo;. Что пишут в&nbsp;соцсетях Бегимай Турусбекова заняла второе место в шоу «Царица». Что пишут в соцсетях
Почти в&nbsp;50&nbsp;регионах&nbsp;РФ ввели запреты и&nbsp;ограничения на&nbsp;трудоустройство мигрантов Почти в 50 регионах РФ ввели запреты и ограничения на трудоустройство мигрантов
Бизнес
Быстрее и&nbsp;надежнее: технологический лидер&nbsp;О! улучшает работу сети по&nbsp;всей стране Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в&nbsp;MegaPay Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
Качество связи на&nbsp;высоте: MEGA модернизировала сеть в&nbsp;городах и&nbsp;селах&nbsp;КР Качество связи на высоте: MEGA модернизировала сеть в городах и селах КР
Сервис &laquo;Мой Дом&nbsp;&mdash; единая квитанция&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Сервис «Мой Дом — единая квитанция» теперь в MegaPay
15 января, среда
16:09
Сотрудника УВД Октябрьского района задержали за вымогательство взятки и пытки Сотрудника УВД Октябрьского района задержали за вымогат...
16:02
ГКНБ выявил коррупционную схему в УПСМ, связанную со штрафстоянкой и ДТП
15:42
Норму потребления сахара в школах и детсадах Кыргызстана сократили
15:29
Бишкек оказался в топ-300 самых дорогих городов мира
15:02
Депутат предложил заменить статую Ленина в столице памятником Усубалиеву