В Кыргызстане 32 пищевых предприятия имеют международные стандарты качества

В Кыргызстане более 30 пищевых предприятий имеют международные стандарты качества. Об этом сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, в КР зарегистрировано 415 крупных и средних предприятий и 10, 8 тысячи индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

Наибольшее количество предприятий расположено в Бишкеке и Чуйской области — 146 и 136 соответственно. Они обеспечивают большую часть производства пищевой продукции в стране.

Кроме предприятий, в Кыргызстане зарегистрировано более 10 тысяч ИП, занятых в пищевой промышленности. Большинство из них находятся в Ошской области — более 3 тысяч предпринимателей.

По состоянию на начало 2025 года 32 предприятия внедрили международные стандарты качества и безопасности пищевой продукции HACCP, ISO 22000 и Global G.A.P.