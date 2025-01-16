Миграция в Японию и социальные контракты. Что изменилось на рынке труда в 2024-м

Министерство труда, социального обеспечения и миграции подвело итоги своей работы за 2024 год. Основные показатели озвучены на 1 декабря. Как сообщил министр Равшанбек Сабиров, в 2024 году безработица в Кыргызстане снизилась вдвое, а более 35 тысяч семей получили помощь через социальные контракты. Также кыргызстанцев начали отправлять на заработки в Японию.

Редакция 24.kg собрала ключевые тезисы из выступления министра.

Безработица снизилась вдвое

Министр труда Равшанбек Сабиров сообщил, что за 11 месяцев 2024 года число безработных снизилось со 112,2 тысячи до 53,9 тысячи человек. За этот время более 15 тысяч человек нашли работу, а свыше 17 тысяч участвовали в программах занятости.

В 2024 году в республике создали 43,7 тысячи новых рабочих мест, из них:

по социальным контрактам — 32,8 тысячи;

в рамках оплачиваемых общественных работ — 10,4 тысячи;

по программе персональных ассистентов — 500.

Министр добавил, что стартовал проект «Молодежная стажировка», рассчитанный на 2024–2025 годы. Молодым специалистам из 30 районов и городов предлагают стажировку с ежемесячной выплатой 8,6 тысячи сомов. Планируется участие 3 тысяч человек.

«Это важный шаг к повышению конкурентоспособности и самостоятельности молодежи», — отметил он.

Соцконтракт получили более 35 тысяч семей

За три года (2022–2024) в рамках проекта «Социальный контракт» свыше 35 тысяч семей получили единовременную помощь в размере 100 тысяч сомов. Общая сумма выделенных средств составила 3,3 миллиарда сомов.

«Этот проект помогает улучшить условия жизни более 100 тысяч человек», — отметил министр.

Глава ведомства добавил, что с 2024 года участники проекта могут получить беспроцентный кредит в размере 200 тысяч сомов сроком на три года. На 1 декабря 2024-го такую поддержку получила 71 семья.

«Для успешной реализации и повышения эффективности каждого проекта мы внедряем новые подходы», — сообщил Равшанбек Сабиров.

Почти 15 тысяч людей с инвалидность получили помощь ассистентов

По словам министра, ведомство расширяет социальные услуги для людей с инвалидностью. На 1 декабря 2024 года 14,9 тысячи человек получили помощь персональных ассистентов. В стране их около 14,7 тысячи человек. Размер ежемесячной выплаты увеличили на 23 процента — с 6 тысяч 268 до 7 тысяч 681 сома. Однако в следующем году их повышать не будут, отметил первый заместитель министра Мухтарбек Баймурзаев.

Эти выплаты помогут в будущем получать пенсию. На программу из бюджета выделено 1,3 миллиарда сомов.

Равшанбек Сабиров сообщил, что в 2024 году число медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), работающих онлайн, выросло с 7 до 9. Это позволило почти 17 тысячам человек получать услуги, не тратя время на очереди и сбор документов. В будущем министерство планирует перевести на цифровой формат все комиссии.

Кыргызстанцев отправляют на заработки в Японию

Министр труда рассказал, что в последние годы ведомство сосредоточилось на улучшении условий для трудовых мигрантов и обеспечении их социальной защиты. В 2024 году подписано соглашение с несколькими японскими государственными органами для возможности трудоустройства наших граждан в Японии.

«Полученные знания и опыт мигранты смогут применить по возвращении домой», — отметил министр.

В последние годы создали более 47 тысяч рабочих мест для граждан, оказано консультативное содействие более 300 тысячам человек. Сейчас 185 частных агентств занятости, открыт Миграционный ресурсный центр в Оше, который помог 19 тысячам граждан безопасно устроиться на работу за рубежом.

Для защиты прав мигрантов в России открыли представительство, которое помогает с решением проблем, включая невыплаченные зарплаты. В 2024 году вернули 42,9 миллиона рублей 618 гражданам.

Более тысячи этнических кыргызов получили статус «кайрылман»

Равшанбек Сабиров сообщил, что улучшаются условия жизни этнических кыргызов, вернувшихся на историческую родину. На 1 декабря 2024 года статус «кайрылман» присвоен 1 тысячи 70 этническим кыргызам из других стран.

«В августе 2024 года достроили 12 жилых домов, которые передали 19 семьям», — отметил министр.

Медицинские и ветеринарные препараты доставляли этническим кыргызам в Афганистане, помощь получили 755 человек.

Переход на электронные трудовые договоры и книжки

Министр сообщил, что многие услуги министерства теперь доступны онлайн, включая 29 видов справок и цифровой социальный паспорт для малоимущих (193,6 тысячи семей). На сайте госуслуг размещены 23 услуги.

Для повышения эффективности и прозрачности работы ведомства продолжается цифровизация, включая создание интерактивной карты для определения нуждающихся семей и оказания им адресной помощи.

По словам Равшанбека Сабирова, в сельской местности планируется помощь через социальные контракты для семей с трудовым потенциалом, в 2025 году ее получат 20 тысяч семей.

Будет улучшена адресность социальных выплат для семей с низким доходом, продолжится развитие трудовых отношений, трудоустройства и профессиональной подготовки. В связи с изменениями в Трудовом кодексе пересмотрят все нормативные акты и планируется переход на электронные трудовые договоры и книжки.

Основной задачей станет улучшение системы определения инвалидности, развитие реабилитационных услуг с использованием цифровых технологий и расширение сети реабилитационных центров. Также будут улучшены условия в стационарных учреждениях, включая ремонт и оснащение современным оборудованием.

Планы ведомства на 2025 год

Равшанбек Сабиров сообщил, что одной из основных задач является повышение статуса социальных работников. По его словам, они выполняют сложную работу, их труд имеет большое значение. В связи с этим ведомство намерено улучшить условия труда и соцобеспечение этих специалистов и сделать профессию более конкурентоспособной на рынке труда.

Кроме того, в области миграции продолжат защищать права граждан за рубежом. Планируется внедрение программ для повышения профессиональной квалификации граждан, чтобы они могли конкурировать на международных рынках труда и находить высокооплачиваемые рабочие места. Основная цель — переход от количества к качеству.

По словам министра, важной задачей остается полное выполнение обязательств, гарантированных государством, и успешная реализация стратегических документов, включая план кабмина на 2025 год.