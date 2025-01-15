Ученые смогут предсказывать землетрясения заранее: апробация проходит в Бишкеке

Ученые Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук разработали вычислительную платформу для оценки предвестников землетрясений на основе данных геоэлектрического мониторинга. Она поможет предсказывать сейсмособытие за несколько недель, сообщил исполняющий обязанности директора учреждения Михаил Марченко.

«Выявление предвестников землетрясений — одна из самых серьезных мировых проблем. Вы знаете, какой ущерб бывает от этого... Наши коллеги из научной станции РАН в Бишкеке получают данные о сопротивлении, об электрическом сопротивлении. Вот по ним можно получать данные о предвестниках землетрясений, что мы и сделали», — сказал он, уточнив, что сейчас ученые подали заявку на патентование вычислительной системы и разработанной методики.

По словам ученого, отличие разработанной системы от существующих аналогов в том, что прогнозирование предвестников подземных толчков происходит на основе данных геоэлектрического мониторинга, а не данных о колебаниях.

«Напряженность земной коры и ее сопротивление горных пород тесно связаны, и в этом плане наша методика это новый подход», — пояснил он.

Методика была протестирована на Бишкекском геодинамическом полигоне, где в течение более 40 лет работает научная станция РАН. Под землю пускается мощный ток, после чего мониторинговые станции, которые находятся в удалении от полигона в десятки километров анализируют полученные данные. Разработка ученых позволит предсказывать сейсмособытие за несколько недель, добавил представитель института.