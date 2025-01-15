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Общество

Нехватка воды. В Баткенской области созданы три искусственных ледника

В Баткенской области созданы три искусственных ледника. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в регионе.

По данным ведомства, один из них расположен в айыльном аймаке Сумбула Лейлекского района и два — на джайлоо айыльных аймаков Кайынды и Газ.

Создание ледников проходит в рамках проектов, направленных на борьбу с последствиями изменения климата.

Отмечается, что искусственные ледники рассматриваются как способ решения проблемы нехватки воды на пастбищах. Их цель — улучшение условий для пастбищ, обеспечение водой скота в ранний весенний период, а также снабжение влагой пахотных земель.

Ранее в айыльном аймаке Орозбеков Кадамжайского района в рамках пилотного проекта также создали искусственный ледник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316808/
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