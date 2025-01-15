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Общество

Новый мост через реку Чу построили и открыли в Кочкорском районе

Новый мост построили и открыли в Кочкорском районе. По данным аппарата полномочного представителя президента в Нарынской области, мост введен в эксплуатацию на участке автодороги Кочкор — Коммунизм через реку Чу.

В ведомстве напомнили, что старый железобетонный мост, построенный в 1970 году, пришел в аварийное состояние из-за интенсивности движения грузового транспорта. В 2016 году были зафиксированы проседание центральных опор и деформация балок. После обследования проектно-изыскательским институтом «Кыргызжолунаадолбоор» принято решение построить новый.

Работы выполнило дорожное управление № 1 государственного предприятия «Кыргызавтожол» при Минтрансе.

Общая стоимость проекта составила 51 миллион сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316784/
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