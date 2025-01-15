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Общество

Это рекорд: в Кыргызстане сдали более 2 миллионов квадратных метров жилья

Объем ввода жилья в эксплуатацию в 2024 году, по предварительным данным, превысил 2 миллиона квадратных метров. Об этом сообщили в Госстрое.

По данным ведомства, в 2024 году строительный сектор вырос на 137 процентов. Всего было введено в эксплуатацию 2 миллиона 27 тысяч квадратных метров жилья. Эти показатели являются рекордными для Кыргызстана за всю историю строительной отрасли.

За счет республиканского бюджета завершено строительство 230 социальных объектов, разработаны генеральные планы 131 населенного пункта.

В рамках модернизации строительной отрасли обновлена техническая база испытаний, внедрена цифровизация в системе Госстроя, а также приняты СНиПы других стран для повышения инвестиционной привлекательности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316778/
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