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Общество

В Бишкеке на аукцион выставили 112 старых машин мэрии города (список)

В Бишкеке на аукцион выставили 112 старых машин мэрии города. Уточняется, что аукцион объявил департамент по управлению муниципальным имуществом для реализации транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности.

Он состоит из 112 лотов и стартует 18 февраля. Заявки принимаются до 14 февраля.

Для получения права участвовать в открытом аукционе претендент должен представить в ДУМИ:

  • письменное заявление о намерении участвовать в открытом аукционе с указанием номера лота;
  • документ, удостоверяющий личность физического лица-претендента;
  • документ, подтверждающий, что лицо является руководителем юридического лица-претендента, либо доверенность на право выступать от имени физического или юридического лица-претендента;
  • платежные документы, подтверждающие оплату гарантийного взноса (задатка).

ДУМИ
Фото ДУМИ. В Бишкеке на аукцион выставили 112 старых машин мэрии города

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316775/
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