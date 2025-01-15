В Бишкеке на аукцион выставили 112 старых машин мэрии города (список)

В Бишкеке на аукцион выставили 112 старых машин мэрии города. Уточняется, что аукцион объявил департамент по управлению муниципальным имуществом для реализации транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности.

Он состоит из 112 лотов и стартует 18 февраля. Заявки принимаются до 14 февраля.

Для получения права участвовать в открытом аукционе претендент должен представить в ДУМИ:

письменное заявление о намерении участвовать в открытом аукционе с указанием номера лота;

документ, удостоверяющий личность физического лица-претендента;

документ, подтверждающий, что лицо является руководителем юридического лица-претендента, либо доверенность на право выступать от имени физического или юридического лица-претендента;

платежные документы, подтверждающие оплату гарантийного взноса (задатка).