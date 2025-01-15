В Кыргызстане стартовала национальная олимпиада школьников. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Учащиеся продемонстрируют свои познания в математике, физике, химии, биологии и информатике.

Цель олимпиады — выявление талантливых, одаренных школьников и совершенствование их знаний. Олимпиада также направлена на развитие творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, формирование и подготовку команды Кыргызстана для участия в международных олимпиадах.

Национальная олимпиада проходит в четыре этапа:

I этап — январь, в режиме онлайн;

II этап — февраль, в режиме онлайн;

III этап — март, в режиме офлайн;

IV этап — апрель, в режиме офлайн.

В ней могут участвовать все дети.