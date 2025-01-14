Объявлен конкурс на должность директора музыкальной школы имени Мукаша Абдраева. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

В ведомстве уточнили, что объявлен прием документов на вакантную должность директора Республиканской специализированной средней музыкальной школы-интерната.

Кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование в области культуры и искусства и стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет или педагогический стаж не менее пяти лет.

Документы принимаются до 22 января 2025 года.

Музыкальная школа-интернат имени Мукаша Абдраева — это учебное заведение в Бишкеке, которое готовит музыкальную интеллигенцию Кыргызстана. Она работает уже почти 60 лет и вносит большую лепту в развитие духовного богатства народа. Наряду с подготовкой и формированием кадров в области музыки дает учащимся общее среднее образование на базе 11 классов.