ЮНИСЕФ: Новая эпоха кризисов угрожает будущему детей в 2025 году

Мир вступает в новую эпоху кризисов, угрожающих благополучию детей: изменение климата, растущее неравенство и усиливающиеся конфликты нарушают их повседневную жизнь и лишают надежд на будущее. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Как сообщают «Новости ООН», в начале каждого года ЮНИСЕФ оценивает риски, с которыми могут столкнуться несовершеннолетние, и предлагает пути решения проблем.

В частности, усиливающиеся вооруженные конфликты продолжат представлять серьезную угрозу.

Сейчас в районах, затронутых конфликтами, живут свыше 473 миллионов детей — по крайней мере, каждый шестой ребенок в мире. Это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны.

«На фоне накаляющихся геополитических разногласий стороны конфликтов все чаще нарушают международное право, защищающее гражданское население. Атаки на объекты гражданской инфраструктуры, такие как школы и больницы, становятся обычным делом. Это подрывает десятилетия усилий по защите гражданских лиц и наносит огромный ущерб детям. Помимо угроз их жизни, дети сталкиваются с вынужденным переселением, голодом, болезнями и психологическими травмами», — говорится в докладе.

При этом почти 400 миллионов детей живут в государствах, испытывающих долговой кризис.

Без значительных реформ это число будет расти, предупреждают в ЮНИСЕФ. Стоимость обслуживания долга ограничивает возможности для важных инвестиций.

Кроме того, дети непропорционально сильно страдают от последствий изменения климата. Его влияние на их развитие, здоровье, образование и благополучие может быть пожизненным и необратимым.

Авторы доклада подчеркивают важность системного подхода, основанного на принципах инклюзивности, справедливости и подотчетности. Он сможет гарантировать, что права и потребности детей останутся в центре внимания стран и мирового сообщества.