ЮНИСЕФ: Новая эпоха кризисов угрожает будущему детей в 2025 году

Мир вступает в новую эпоху кризисов, угрожающих благополучию детей: изменение климата, растущее неравенство и усиливающиеся конфликты нарушают их повседневную жизнь и лишают надежд на будущее. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Как сообщают «Новости ООН», в начале каждого года ЮНИСЕФ оценивает риски, с которыми могут столкнуться несовершеннолетние, и предлагает пути решения проблем.
В частности, усиливающиеся вооруженные конфликты продолжат представлять серьезную угрозу.
«На фоне накаляющихся геополитических разногласий стороны конфликтов все чаще нарушают международное право, защищающее гражданское население. Атаки на объекты гражданской инфраструктуры, такие как школы и больницы, становятся обычным делом. Это подрывает десятилетия усилий по защите гражданских лиц и наносит огромный ущерб детям. Помимо угроз их жизни, дети сталкиваются с вынужденным переселением, голодом, болезнями и психологическими травмами», — говорится в докладе.
Без значительных реформ это число будет расти, предупреждают в ЮНИСЕФ. Стоимость обслуживания долга ограничивает возможности для важных инвестиций.
Кроме того, дети непропорционально сильно страдают от последствий изменения климата. Его влияние на их развитие, здоровье, образование и благополучие может быть пожизненным и необратимым.
Авторы доклада подчеркивают важность системного подхода, основанного на принципах инклюзивности, справедливости и подотчетности. Он сможет гарантировать, что права и потребности детей останутся в центре внимания стран и мирового сообщества.