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Общество

Не ниже среднего. На каком уровне должны владеть госязыком в Кыргызстане

Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике разработала проект постановления кабинета министров «Об установлении уровней владения государственным языком государственными гражданскими служащими, муниципальными служащими, сотрудниками предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной форм собственности». Документ вынесен на общественное обсуждение.

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Проектом постановления установлены уровни и сроки владения государственным языком, необходимого для исполнения должностных обязанностей государственными и муниципальными служащими, занимающими высшие, главные, старшие и младшие группы административных государственных и административных муниципальных должностей: с 2025 года не ниже среднего уровня (B1), с 2027-го — не ниже уровня выше среднего (В2).

Для должностных лиц и сотрудников предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной форм собственности, не относящихся к категории вышеуказанных лиц, в том числе для педагогических и научных работников организаций образования и медицинских работников учреждений здравоохранения, устанавливаются следующие сроки и уровни: с 2026 года — не ниже среднего уровня (B1), с 2028-го — не ниже уровня выше среднего (В2). Это не касается лиц, которые не являются гражданами Кыргызской Республики.

Для представителей этнических меньшинств, постоянно проживающих в КР, устанавливается, что с 2026 года они должны владеть государственным языком не ниже базового уровня (А2), а с 2028-го — не ниже среднего уровня (В1).

2025 год рассматривается как переходный период, и устанавливается, что в течение данного времени отсутствие у сотрудников сертификатов по владению государственным языком на уровне, требуемом настоящим постановлением, не может являться основанием для признания их не соответствующими занимаемой должности или основанием для понижения их в должности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316685/
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