В Таиланде звезде зоопарка бегемотику Му Денг сделали удостоверение личности

В Таиланде бегемотику Му Денг сделали удостоверение личности. 10 января звезде местного зоопарка исполнилось полгода.

Фотографией документа, размещенного на баннере около вольера, поделился один из смотрителей. Помимо даты рождения и адреса в ID, указаны фамилия бегемотика и его снимок.

Местные жители оценили креатив работников зоопарка, а номер удостоверения личности Му Денг уже признали набором «счастливых» чисел для участия в лотерее.

В зоопарке также сообщили, что выставят на аукцион отпечатки лап бегемотика, а вырученные средства пойдут в фонд поддержки дикой природы.

Му Денг родилась в июле прошлого года и сразу оказалась в центре внимания посетителей зоопарка Khao Kheow в Сираче. Миллионы просмотров в Сети, собственный мерч, круглосуточная онлайн-трансляция из вольера. Этот бегемотик может конкурировать по популярности с большинством современных инфлюенсеров, считают в Таиланде.