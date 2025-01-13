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Общество

На Солнце обнаружена гигантская корональная дыра: чем это грозит Земле

Ученые NASA обнаружили огромную корональную дыру на Солнце, занимающую около четверти его окружности. Как объясняют ученые, эта область выделяется открытым магнитным полем, что позволяет мощным потокам солнечного ветра, движущимся со скоростью до 800 километров в секунд, устремляться в сторону Земли.

Эксперты прогнозируют учащение геомагнитных бурь, которые могут негативно повлиять на работу спутников, систем навигации GPS и радиосвязи. Также ожидается усиление полярных сияний, которые станут видимы даже за пределами полярных регионов.

Медики предупреждают, что метеозависимые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, включая головные боли, перепады давления и усталость.

Корональные дыры — это область на Солнце, где наблюдается значительное снижение температуры и плотности плазмы. Такие области выглядят как темные пятна в солнечной короне на изображениях, сделанных в ультрафиолетовом или рентгеновском диапазоне. В этих зонах плотность плазмы может быть в сто раз ниже, чем в окружающих областях короны.

Возникновение корональных дыр связано с периодами минимальной солнечной активности, известными как периоды ремиссии. В это время магнитные поля Солнца становятся менее интенсивными и упорядоченными, что приводит к образованию зон, где плазма «вытекает» в космос, формируя мощные потоки солнечного ветра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316648/
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