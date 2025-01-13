Почти в 50 регионах РФ ввели запреты и ограничения на трудоустройство мигрантов

По итогам 2024 года в 47 регионах России, аннексированных Крыму и Севастополе, а также на оккупированных территориях Запорожской области были введены запреты и ограничения на трудоустройство мигрантов, подсчитала «Верстка».

Фото «Верстки»

Больше всего видов работ недоступно для иностранцев в Краснодарском крае — 99, на втором месте Тверская область (82) меньше всего ограничений в Воронежской области — 10.

Больше всего запретов на работу для иностранцев ввели в сфере такси и общественного транспорта — в 47 регионах. В сфере торговли запрет действует 39 регионах, в ЖКХ — в 14, в курьерской работе — в 12.



В 19 регионах ввели запреты в медицинской сфере: больницах, аптеках, в производстве лекарств. В образовании — в 27. На заводах ВПК запрет ввели всего в 7 регионах. В строительстве — только в двух регионах: Краснодарском крае и ЯНАО.



В запретах для трудоустройства в отдельных сферах регионы прописывают исключения: в основном для подсобных рабочих и уборщиков.

Иногда эти исключения настолько масштабны, что ограничения теряют смысл.

Около 40 регионов не стали вводить ограничения на трудоустройство, в том числе крупнейшие по экономике: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Свердловская область.

О том, к чему приводят подобные ограничения и кто их лоббирует, читайте на сайте «Верстки».